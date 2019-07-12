إنجاز 61 % من «عزيزي مينا» في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، إنجاز 61 % من «عزيزي مينا»، مشروعها السكني الرئيس في نخلة جميرا. ويعكس ذلك التزام الشركة وحرصها على تسليم مشاريعها في المواعيد المحددة، تماشياً مع إعلانها عام 2019 «عام البناء»، حيث تسعى إلى تسليم 178 وحدة سكنية من المشروع بحلول ديسمبر المقبل، موزعة على 120 وحدة مؤلفة من غرفة واحدة، و54 شقة من غرفتين، و4 وحدات «بنتهاوس» واسعة المساحة.

وتتعاون «عزيزي للتطوير العقاري» مع مجموعة من المقاولين المتمرسين، إضافة إلى توظيفها الابتكارات التكنولوجية المتطورة، لتسريع إنجاز «عزيزي مينا»، حيث بلغت نسبة التقدّم الإجمالية في أعمال البناء 61 %. وإضافة إلى ذلك، أنجزت الشركة حتى اليوم 85 % من أعمال رصف الطوب، و70 % من أعمال التجصيص الداخلي، و50 % تقريباً من تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأكثر من 55 % من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية. كما تجري أعمال رصف البلاط، وأحواض السباحة والواجهات، وتركيب المصاعد والتشطيبات العامة على قدم وساق.

وقال فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري: حريصون على الكشف عن أي تحديثات منجزة على الفور، حتى يظل عملاؤنا على اطلاع دائم بأي تطورات في جميع الأوقات».

ويضم «عزيزي مينا» وحدات سكنية وتجارية متميزة، وتبلغ مساحته الإجمالية 22,991 متراً مربعاً. ويقع «عزيزي مينا» على الساحل الشرقي من جزيرة نخلة جميرا، وسيستمتع قاطنوه بسهولة الوصول إلى قطار «ذا بالم مونوريل»، و«ترام دبي»، و«مترو دبي»، عدا عن مجموعة متنوعة من الفنادق ووجهات الترفيه والتسوق المتميزة.