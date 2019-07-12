«أبوظبي الوطنية للتأمين» تطلق خدمة «واتساب» للأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خدمة تطبيق «واتساب» للأعمال، لتكون بذلك الشركة الأولى على مستوى شركات التأمين في الإمارات التي تطلق هذه الخدمة للعملاء.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة لعملاء الشركة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات تشمل طلبات عروض الأسعار، والمطالبات، ومواقع مركز المطالبات، وتوفير المستندات المطلوبة لإصدار وثائق تأمين وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال التواصل عبر رسائل تطبيق «واتساب» مع مركز الاتصال الخاص بشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «ستسهم خدمة تطبيق «واتساب» للأعمال في تعزيز مستويات رضا العملاء عبر توفير خدمات تتسم بالسهولة والفعالية، وذلك في ظل التوجه المتزايد من العملاء للخدمات الإلكترونية، وبحثهم عن وسائل أكثر فاعلية في التواصل».