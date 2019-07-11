طيران الإمارات تطلب موظفين لتعزيز طواقمها في بريطانيا

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

تطلب شركة طيران الإمارات، تعيين موظفين جدد في مدينة مانشستر البريطانية، لتعزيز طواقمها، مع توفير مزايا لا تقدمها غالبية شركات الطيران الأخرى، وفق ما ذكرته صحيفة مانشستر ايفينيغ نيوز البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن طيران الإمارات تطير إلى 157 مدينة في العالم عبر 6 قارات تبحث حالياً عن موظفين لدعم طواقمها، حيث يتمتع العاملون في طيران الإمارات بإقامة مجانية في دبي ورواتب لا تخضع للضرائب فضلاً عن الانتقالات المجانية من وإلى العمل، كما تشمل المميزات الرعاية الطبية وحوافز للسفر للعاملين في الطواقم الجوية بالإضافة إلى مزايا لعائلاتهم وأصدقائهم، وتخفيضات للتسوق والأنشطة الترفيهية في دبي.

وذكرت الصحيفة أن شروط شغل الوظيفة تقضي ألا يقل السن عن 21 عاماً ولا يقل الطول مع رفع الأذرع عن 212 سم عند الوقوف على أطراف أصابع القدمين، ولا يقل الطول عموماً عن 160 سم وأن يكون المرشح للوظيفة حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل ويجيد الإنجليزية حديثاً وكتابة.

وتشترط طيران الإمارات على موظفيها ألا يكون لديهم وشم ظاهر أثناء العمل عند ارتداء زي طيران الإمارات الموحد ولابد للمرشح أن يكون قادراً على التكيف مع زملاء جدد وأماكن جديدة والأوضاع الجديدة التي يفرضها العمل، وأن يكون لائقاً طبياً لأداء الوظيفة وأن يكون مؤشر كتلة الجسم صحياً.

وقال ريتشارد جوزبيري نائب رئيس طيران الإمارات في بريطانيا أن المرشحين للعمل في الطواقم الجوية لشركة طيران الإمارات لابد أن يتمتعوا بعقلية منفتحة ومستعدون لتقديم المساعدة والقيام بالخدمة ويتسموا بالود ووصف طلب طيران الإمارات لموظفين جدد بأنه فرصة جيدة لمن يريدون العمل في مجال الطيران.

وأكد أن طيران الإمارات مستمرة في النمو وشجع المرشحين للوظائف الجديدة على مقابلة فريق العاملين في الشركة لطرح أي أسئلة يودون معرفة الإجابات لها عن الحياة في دبي.