17 % نمواً متوقعاً للمشاركين في فعاليات أعمال فازت بها دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حقّق «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) نتائج مميّزة وقويّة خلال النصف الأول من عام 2019، حيث ساهمت جهوده بفوز الإمارة بـ118 عرضاً لاستضافة فعاليات ومؤتمرات عالمية للأعمال. ومن المتوقّع أن تستقطب هذه الفعاليات التي تستضيفها المدينة وتتضمن مؤتمرات واجتماعات وبرامج تحفيزية 75288 مشاركاً من حول العالم خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثّل نمواً بنسبة 17% في أعداد المشاركين مقارنةً مع الفترة ذاتها في عام 2018.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للسياحة وفعاليات الأعمال، ويعد فوز المدينة بعروض استضافة الفعاليات في الفترة الماضية دليلاً على النجاح الكبير الذي حقّقته دبي في استقطاب فعاليات عالمية كبرى. فيما يعمل فريق فعاليات دبي للأعمال مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية لضمان نجاح المدينة التي تتمتّع بإمكانيات هائلة في استضافة وتنظيم مجموعة متنوّعة من الاجتماعات والمؤتمرات المهمّة. ونلاحظ وجود رغبة حقيقية لدى منظمي فعاليات الأعمال وصناع القرار لاختيار دبي لتكون وجهتهم المثالية لاحتضان هذا النوع من الفعاليات. كما أودّ أن أشكر شركاءنا على دعمهم المستمر لتعزيز الدور الذي تلعبه فعاليات الأعمال في تحقيق استراتيجية السياحة الشاملة«.

فازت دبي خلال النصف الأول بعروض استضافة مجموعة من فعاليات الأعمال في مختلف القطاعات، بما في ذلك ندوة Amway China Leadership Seminar 2020، والتي يتوقع أن تستقطب 8000 مشارك، وأيضاً مؤتمر Sun Hope International Incentive 2020، الذي سيشهد حضور 1500 مشارك، إلى جانب مؤتمر العالمي للمستشفيات 2021، الذي سيحضره 1100 مشارك، وكذلك أسبوع الجغرافيا المكانية 2021، الذي يتوقع أن يستقطب 750 مشاركاً، علاوة على المؤتمر العالمي للملكية الفكرية 2025، الذي يتوقع أن يستقطب 3000 مشارك.

فوز

وعزّز»فعاليات دبي للأعمال" جهوده في التواصل والتعاون مع المتخصصين في قطاع المؤتمرات والاجتماعات، سواء في دبي أو على مستوى العالم، وذلك عبر جدول أعمال حافل يشمل معارض تجارية، وجولات تعريفية، واستقبال وفود مدعوة وغيرها من البرامج. كما استضاف المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي خلال النصف الأول 5 وفود مدعوة من الهند وأوروبا، والتي استقبلت 205 متخصصين في تنظيم الفعاليات. وقام المكتب كذلك بتنظيم جولات تعريفية في عدد من الأسواق الرئيسية مثل لندن، وتورونتو، وموسكو، وتشيناي.

مؤتمرات

تستعد دبي لاستضافة مجموعة من فعاليات الأعمال خلال النصف الثاني، بما في ذلك الدورة الثانية من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي سيعقد في شهر ديسمبر 2019 في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعد دبي إلى جانب ذلك لاستضافة فعاليات أعمال على مستوى عالمي مثل معرض Amway APAC Expo 2019، والذي سيرحب بحوالي 10 آلاف مشارك، وكذلك المؤتمر العالمي لعلم الأعصاب والذي سيستقطب 5 آلاف مشارك، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي لتحلية المياه، الذي سيحضره أكثر من 1000 مشارك.