«اتصالات» تطلق أول هاتف جيل خامس من «هواوي»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس لاتصال المؤسسة في «مجموعة اتصالات»، إنه لم يتم بعد إطلاق حزم بيانات مخصصة لتقنية الجيل الخامس، التي تزيد سرعتها عن الجيل الرابع حالياً بنحو 20 ضعفاً، مشيراً إلى أنه في وسع المستخدمين، الاستفادة من مزايا الجيل الخامس، من خلال عروض حزم البيانات التي توفرها اتصالات حالياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هواوي في دبي، أمس، للكشف عن أول هاتف ذكي من «هواوي»، وهو «هواوي مايت 20 X (5G)»، داعم لتقنية الجيل الخامس، وذلك في «مركز اتصالات للابتكار».

ويعد الإطلاق هو الثاني من نوعه على مستوى الأجهزة، التي وفّرتها «اتصالات» التي تدعم شبكة 5G، وسيكون الهاتف الجديد متاحاً في مراكز البيع التابعة لـ «اتصالات»، من خلال أقساط شهرية بعقد مدته 12 أو 18 أو 24 شهراً، ابتداءً من الغد، كما بدأت في تلقي طلبات الحجز المسبق للجهاز في الأول من يوليو.

وأضاف بن علي: يسعدنا أن نتيح لعملائنا فرصة التمتع بالسرعات القصوى التي توفرها شبكة الجيل الخامس من «اتصالات»، من خلال أول هاتف من «هواوي»، داعم هذه الشبكة المتطورة. إذ يعكس ذلك سعينا لتمكين العملاء من التمتع بمزايا شبكة الـ 5G الاستثنائية، والمتمثلة بالسرعات الفائقة، ووقت الاستجابة المنخفض للاستمتاع بتجربة عملاء مميزة. وتواصل «اتصالات» العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية، تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي على مستوى الدولة.

وبات بإمكان العملاء من خلال شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» المنتشرة في أرجاء الإمارات، التمتع بالسرعات الفائقة، التي تصل لغاية 1 غيغابت في الثانية، وبزمن استجابة أسرع يصل إلى 1 مللي ثانية، ما سيوفّر قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة، مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء، إذ تبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعفاً تقريباً، مقارنة بسرعة الجيل الرابع، ما يتيح تشغيل فيديو بدقة 4K في أي مكان وأي وقت.

ثقة

وقال ديفيد وانغ مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات: «ثقتنا راسخة بأن هاتف «هواوي مايت 20 X (5G)»، الذي يبلغ سعره 3,523 درهماً، بما يتضمنه من ابتكارات الجيل الخامس، سيظهر إمكاناته الكاملة في الشبكة الجديدة بأسرع قدرات الاتصال الفائق والأداء القوي، ما يمكننا من فتح الآفاق أمام المستخدمين في الإمارات إلى عصر جديد من تقنيات الهواتف الذكية». وعند شراء الهاتف، سيحصل عملاء الدفع المسبق، سواءً الجدد أو الحاليين على أحد العروض الخاصة التالية: 1 غيغابايت لمدة 3 أشهر، 3 غيغابايت لمدة شهرين، أو 10 غيغابايت لمدة شهر، من خلال طلب الرمز #056*.