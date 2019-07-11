«إمباور» تطلق نظاماً ذكياً للكشف عن الطاقة المهدرة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «إمباور» عن نظام ذكي للكشف عن الطاقة المهدرة، وحصولها على جائزة الابتكار الفخرية عن «استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة».

وأوضحت «إمباور»، أن استخدامها لنظام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة، يعمل على تجنب الاستخدامات الخاطئة لنظام تبريد المناطق؛ حيث يقوم النظام بشكل آلي بالبحث واكتشاف الطاقة المهدرة من محطات التبريد المركزي والمباني المستفيدة من الخدمة.

وأكدت أنه من خلال تطبيق هذا النظام المبتكر الذي يعد الأول من نوعه في العالم تمكنت من رفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، والاستفادة المثلى من الطاقة المنتجة في محطات التبريد المركزي، إضافة إلى تقليل الطاقة المهدرة في المباني؛ لتلبية الطلب المتنامي من الطاقة وتحقيق رضا المتعاملين.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن الجوائز التي حصدتها إمباور مؤخراً تدفعنا للمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات في مجال تبريد المناطق، ومواصلة الجهود لتوفير الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يسهم في دفع مسيرة التحوّل إلى اقتصاد أخضر في الإمارات.

وأوضح، أن "هذا النظام الفريد من نوعه، والذي تستخدمه إمباور في كافة محطات التبريد التابعة لها، يعتمد على البحث بشكل آلي على اكتشاف الطاقة المهدرة من محطات التبريد المركزي والمباني، والعمل على حل هذه المشكلة. وكانت إمباور حصلت على هذه الجائزة في حفل توزيع جوائز الدورة الـ110 من المعرض المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019، والذي عقد بمدينة بيتسبرغ الأمريكية.