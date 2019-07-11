«مالية دبي» تطلق برنامج «أجيال» للتدريب الصيفي للطلبة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي برنامجاً للتدريب الصيفي للطلبة والخريجين الجدد، يقوم على منح الطلبة تدريباً عملياً يسهم في إكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لتسهيل انخراطهم في سوق العمل.

ويشمل برنامج التدريب الصيفي، المسمّى «أجيال»، منح مجموعة من طلبة الجامعات والكليات والخريجين الجدد منها التدريب المهني العملي على مجالات تضمّ المحاسبة العامة والتدقيق والتحليل المالي، فضلاً عن الإعلام والتسويق والموارد البشرية ومجالات أخرى. ويستمر البرنامج 5 أسابيع.

وأكدت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في الدائرة المالية حرص دائرة المالية على نقل المعرفة المهنية إلى الأجيال المقبلة من قادة العمل المالي والحكومي من أبناء الدولة، في ظلّ أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتحقيق سعادة المجتمع وضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية.

وكانت إدارة الموارد البشرية في دائرة المالية حقّقت إنجازات واضحة في التدريب المهني خلال الأعوام الماضية، إذ تلقّى 93 % من موظفي الدرجة 8 فما فوق من موظفي الدائرة تدريباً خلال العام 2018، بمعدل بلغ 38 ساعة تدريب لكل موظف، في دلالة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة بمنظومة تمكين القدرات والمهارات للموارد البشرية وتطويرها، وخلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.