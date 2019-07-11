مدينة دبي الصناعية تستقطب أول مصنع صيني لـ«نودلز الأرز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدينة دبي الصناعية، أحد أكبر المراكز الصناعية في دبي والمنطقة والعضو بمجموعة تيكوم، إبرام شراكة مع «باوفنج جراين ميلز» التابعة لمجموعة «باوفنج جراين أند أويل» الصينية لافتتاح أول مصنع نودلز أرز طازجة في الإمارات والمنطقة.

وشهدت مدينة دبي الصناعية في الأعوام القليلة الماضية انضمام عدد من الشركات الصناعية الصينية المتخصصة، ومنها (ليسو الشرق الأوسط للتجارة العامة)، و(الشركة الصينية لهندسة البناء)، وشركة (سي أس سي لتصنيع الأسفلت).

وسيتم قريباً البدء في تشغيل المصنع الذي تم تجهيزه في إحدى الوحدات الجاهزة للصناعات الخفيفة المرنة في مدينة دبي الصناعية، وستفوق طاقته الإنتاجية اليومية 250 ألف كيلوغرام من نودلز الأرز الطازج. وتتطلع الشركة إلى توزيع منتجاتها في الإمارات ودول التعاون مع وجود خطط لتوسيع تصدير منتجاتها الغذائية الطازجة التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» إلى أفريقيا وأوروبا.

وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «تؤكد شراكتنا الجديدة على العلاقات الثنائية القوية بين دولتي الإمارات والصين، والتي تجلت في زيادة الاستثمارات الصينية لدينا ووصول الصين إلى مكانتها كالشريك التجاري الأول لدولة الإمارات. ونستمر في مدينة دبي الصناعية بالتزامنا في تطوير قطاع صناعي مبتكر ومستدام في دبي، لا سيما في مجال الأغذية والمشروبات الذي يعد من القطاعات الفرعية المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي ساهمنا في وضعها ونعمل على ترجمتها على أرض الواقع».