70 % إنجاز تطوير حوض الأحياء المائية الوطني بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشف مشروع القناة، وجهة المطاعم والترفيه المرتقبة على الواجهة البحرية في قلب أبوظبي، عن وصول أعمال تطوير حوض الأحياء المائية الوطني إلى نسبة استكمال 70%، حيث يسير المشروع وفق المخطط لافتتاح أبوابه مطلع عام 2020.

ويمتد الحوض العملاق الذي يضم 10 أقسام على مساحة 7 آلاف متر مربع، ومن المنتظر أن يجذب قرابة مليون زائر سنوياً. وسيشكل الحوض أحد المعالم الرئيسية لمشروع القناة الذي يتم تطويره من قبل شركة البركة الدولية للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه بالكامل في الربع الأخير من عام 2020.

ويحتضن الحوض أكثر من 33 ألف كائن بحري تم استقدامها من بيئاتها الأصلية حول العالم بطريقة مسؤولة بيئياً ولا تتسبب بانهيار الأنظمة البيئية الطبيعية لهذه الكائنات، وسيتولى الإشراف عليه فريق رفيع المستوى يضم 80 خبيراً وأخصائياً مؤهلاً في شؤون رعاية الكائنات البحرية. وتتناول الأقسام التعليمية في الحوض السبل التي يمكن من خلالها حماية البيئة والحفاظ على الكوكب.