خبراء: آثار إيجابية لتخفيض العمولات بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أبدى خبراء المال والاستثمار ترحيبهم بمبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتخفيض عمولة السوق بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 90% والتي جاءت ضمن مبادرة «غدا 21» لتنشيط وتحفيز الاقتصاد في إمارة أبوظبي التي تعد أحد أهم مراكز الجذب للأعمال والاستثمارات في المنطقة. وأكدوا أن سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال والاستثمارات من داخل وخارج الإمارة والعمل على إعادة توظيفها في قنوات الاقتصاد الوطني، ولذا فإن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لتحفيز المستثمرين وزيادة تدفقاتهم الاستثمارية وتعزيز السيولة، مشيرين إلى أن آثار هذه المبادرة قد لا تظهر في المدى القصير، لكن آثارها على المدى المتوسط والطويل ستكون واضحة وإيجابية من ناحية تحفيز الاستثمار وتدفق السيولة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: يسعى السوق نحو طرح مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وجعلها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز وتقديم الحوافز وخفض كلفة الاستثمار لزيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية، التي من شأنها تسريع وتيرة نشاط الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: البوادر الإيجابية التي تقدم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة بتخفيض عمولة التداول بنسبة كبيرة تفوق التوقعات والتي تبدأ من 50% إلى 90%، ستساهم لا محالة في تنشيط حركة التداول وانتعاش السيولة واستقطاب سيولة إضافية جديدة داخلية وخارجية بكافة شرائحها وجاءت هذه المبادرة في التوقيت المناسب من فصل الصيف والفترة التي يعاني منها السوق من ضعف في السيولة، الأمر الذي لا شك فيه بأن هذه القرارات سترفع أحجام التداول وتشجع المتداولين الأفراد والمؤسسات لزيادة صفقات التداول وحجم السيولة.

وبلغ حجم تداول المؤسسات في سوق أبوظبي «بيعاً وشراءً» منذ بداية العام ولغاية 8 يوليو 42.87 مليار درهم. وقامت المؤسسات الاستثمارية خلال الفترة بضخ سيولة لشراء أسهم أبوظبي بمقدار 223.54 مليون سهم حوالي 2 مليار درهم هي قيمة صافي الاستثمار المؤسسي محصلة شراء. وفي ذات الوقت فقد قام المستثمرون الأفراد بشراء أسهم في السوق بقية 5.67 مليارات، وبنفس الوقت قاموا ببيع أسهم بقيمة 7.68 مليار درهم، وبذلك فإن صافي استثمارات الأفراد بلغت 223.54 مليون سهم محصلة بيع أي ما قيمته 2 مليار درهم محصلة بيع.

وضخ المستثمرون الأجانب ــ غير العرب والخليجيين سيولة شراء أسهم في سوق أبوظبي منذ بداية العام ولغاية 8 يوليو بقيمة 2.295 مليار درهم هي صافي استثمارات الأجانب من غير العرب والخليجيين، وفي نفس الوقت قام المستثمرون الخليجيون بضخ سيولة شراء أسهم خلال الفترة بقيمة 108.1 ملايين درهم محصلة شراء.

أعداد

يصل عدد المستثمرين في السوق الذين لديهم أرقام استثمارية إلى مليون، وعدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة بنهاية مايو إلى 8395 مؤسسة منها 6318 مؤسسة أجنبية، والمرشح أن تنمو أعداد المستثمرين بدعم من الحوافز التي يقدمها السوق وطرح مزيد من الأدوات الاستثمارية.