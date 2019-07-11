الإمارات تقود المنطقة في تطبيقات «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

ذكرت مؤسسة ماجنيت الاقتصادية أن الإمارات تقود المنطقة في تبنّي تطبيقات بلوك تشين، إذ بلغ تبنّي هذه التقنية الجديدة مستويات مرتفعة في دول المنطقة في السنوات الأخيرة.

وأضافت المؤسسة المعنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن الإمارات أعلنت مشروع بلوك تشين للشخصية الرقمية الذي يطبَّق في العديد من المؤسسات الحكومية، كما أن القطاع الخاص لا يقل اهتماماً بالتقنية أيضاً، حيث قامت مجموعة لاندمارك لتجارة التجزئة وبنك إتش إس بي سي باستخدام تلك التقنية في التمويل التجاري بين الإمارات وآسيا، وقررت غرفة دبي للتجارة طرح حلول بلوك تشين لشركائها وأعضائها، بالتعاون مع مؤسستي آي سي سي وبيرين. وقام بنك الإمارات دبي الوطني وشركة نسلة، وغيرهما من الشركات، بتطبيقها.