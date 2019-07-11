«إعمار» تطلق منازل الواجهة المائية

المصدر: دبي - البيان

تتيح «إعمار» لعملائها فرصة العيش بمحاذاة أطول حوض سباحة ضمن قناة مائية على الطراز الفينيسي في دبي مع إطلاقها منازل الواجهة المائية «سيشور (سيردانا من إعمار)» في «ميناء راشد»، الوجهة الساحلية الجديدة التي تحاكي طابع الريفيرا الفرنسية في منطقة الميناء التاريخي بدبي.

وعقب الكشف عنه في مايو الماضي من قبل «إعمار»، التي تشتهر بتطوير الصروح العمرانية العالمية، وشركة «بي آند أو ماريناس»، التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، برز «ميناء راشد» كواحد من أكثر المشاريع السكنية استقطاباً للمستثمرين في دبي. وقد لاقت «سيردانا»، المرحلة الأولى من منازل هذا المشروع الجديد في المنطقة الحرة، إقبالاً لافتاً من المستثمرين من الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

ويتضمن «سيشور» مجموعة محدودة من الشقق السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث تطل على المرسى والأفق العمراني لوسط مدينة دبي. ويضمن الاستثمار في «سيشور» إيرادات طويلة الأمد، حيث من المتوقع أن يصبح «ميناء راشد» وجهة عالمية للإبحار مع 430 رصيفاً بحرياً مجهزاً لاستيعاب أكبر اليخوت في العالم وسيدعم سياحة الرحلات البحرية التي تحقق نمواً يتراوح بين 16 و18% سنوياً. كما يحتضن هذا المشروع الضخم سفينة «كوين إليزابيث 2» التي تعتبر من أشهر السفن في العالم، وتحولت إلى فندق عائم من 13 طابقاً. ويمكن لقاطني منازل «سي شور» الوصول بسهولة إلى «دبي مول على البحر».