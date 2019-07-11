اعتمد مجلس إدارة «الخليج للملاحة القابضة»، قراراً بالموافقة على إعادة تمويل القروض على السفن المعنية بذلك، هي كل من «جلف فناتير» و«جلف جلمودا» و«جلف حويلات» و«جلف ديفي».

وافق مجلس إدارة «أمانات القابضة»، بالتضامن مع الشركاء الآخرين على السماح للشركة التابعة «المستشفي الملكي للنساء والأطفال»، بالحصول على قرض بنكي بقيمة 16.3 مليون دولار، وتقديم الضمانات اللازمة باسم الشركة، فيما أعلنت «أمانات» عن استقالة عضو مجلس الإدارة الشيخ عبد الله خليفة آل خليفة من عضوية المجلس، وسيتم النظر في تعيين خلف له لاستكمال مدته، على أن يتم إقرار التعيين في أول اجتماع جمعية عمومية قادم.

اشترت «دانة غاز» 101.87 ألف سهم من أسهمها، بسعر 0.949 درهم للسهم، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في 20 مايو 2019، مضيفة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء، بحسب موافقة الهيئة، يبلغ 696.8 مليون سهم.

يجتمع مجلس إدارة «ريم للاستثمار»، الأربعاء المقبل، لمناقشة الأعمال الاعتيادية الخاصة بالشركة.

حقق «بنك الاستثمار»، خسائر قدرها 106 ملايين درهم خلال الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح 64.7 مليون درهم خلال نفس الفترة 2018.