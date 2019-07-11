سوق أبوظبي العالمي يبدأ استقبال طلبات إنشاء بنوك رقمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة لسوق أبوظبي العالمي، ترحيبها باستقبال الطلبات المحلية والعالمية لإنشاء بنوك رقمية في مركزها المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، وذلك إدراكاً منها بالدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في التحول السريع للقطاع المصرفي، وتأكيداً على التزامها بدعم وتعزيز الابتكار. وتأتي هذه المبادرة، تلبية للاستفسارات الإقليمية والدولية، التي تسعى للبحث عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز الفرص وتطوير السوق، وتعزيز الابتكار، وتدعم استقرار أنشطة الأعمال، بما يعود بالفائدة على المنطقة، وذلك كون سوق أبوظبي العالمي يوفر سلطة قضائية، وبيئة مواتية لنموذج البنوك الرقمية.

البنك الرقمي

البنك الرقمي، هو بنك يقبل الودائع، ويمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي، عوضاً عن التفاعل الفعلي مع العملاء، وتعد البنوك الرقمية، مؤسسات مالية تسعى إلى توفير حلول جديدة للعملاء والمعاملات. وترى سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، ستضيف قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والتجارة، وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل، وتشجيع الإدماج، وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في سوق أبوظبي العالمي وخارجه.

طلبات

وستقبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية، لتأسيس بنوك رقمية أو فروع للبنوك الرقمية، وكذلك طلبات من شركات عروض القيمة المبتكرة. كما ترحب سوق أبوظبي العالمية أيضاً بالشراكات بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، في سعيها للحصول على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية. وستطلب سلطة تنظيم الخدمات المالية، التزاماً بمتطلبات رأس المال الأساسية بنحو 10 ملايين دولار، وهياكل حوكمة قوية، وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر، وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات، وبعض التعيينات الإلزامية في فريق الإدارة العليا.