ورشة تعريف بآلية إصدار الرخصة الفورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمقرها أمس، ورشة عمل لشركائها الاستراتيجيين المعنية باعتماد ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف التعريف بإجراءات وآلية ومميزات الرخصة الفورية التي أصبح إصدارها لا يشترط اعتمادات مسبقة للجهات المعنية.

وكان مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة بدأ إصدار رخصة أبوظبي الفورية عبر موقعه الإلكتروني adbc.abudhabi.ae فور إطلاق الرخصة مؤخرا .

وقال سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن الرخصة الفريدة من نوعها تعزر تنافسية ممارسة الأعمال ضمن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وزيادة ثقة المستثمرين وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة بالإنابة، أن إصدار الرخصة الجديدة لا يتطلب اعتماداً مسبقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، حيث إن هذا الإجراء يتم بعد الإصدار وأنه يمكن لزوار دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على الرخصة عبر رقم الهاتف النقال.

إجراءات

وتم خلال الورشة توضيح إجراءات طلب الرخصة عبر الموقع الإلكتروني والولوج إليها من خلال 3 وسائل رئيسة وهي البوابة الإلكترونية الرسمية «الدخول الذكي» التي توفر خدمة الدخول الذكي لكافة الخدمات الحكومية، أو عن طريق حساب المتعامل عبر موقع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ورقم الهاتف النقال في حال كان طالب الرخصة زائرا أو لا يمتلك خاصية الدخول في الحالتين السابقتين. وبعد إتمام إجراءات الدخول، يظهر للمتعامل صفحة رخصة أبوظبي الفورية التي تتميز بسهولة التصفح والاستخدام، حيث يظهر فيها 4 إجراءات وهي «اختيار الاسم التجاري والشكل القانوني، اختيار النشاط التجاري وأخيراً دفع الرسوم».