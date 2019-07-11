اتحاد غرف الإمارات يبحث التعاون التجاري مع إندونيسيا

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء عمل تجارياً جمع بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة التجارة الإندونيسية بالعاصمة جاكرتا، على هامش زيارة معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وفريق العمل الاقتصادي للإمارات المشارك في الاجتماع الثنائي مع إندونيسيا. واستهدف اللقاء بحث وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بمجالات الطاقة والتعدين والسياحة والتطوير العقاري والطيران.

وأكد حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، أن بيئة الأعمال في إندونيسيا من الجهات الاستثمارية الواعدة.

من جانبه، أكد عبدالله القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة المتاحة في البلدين.