«إس آند بي جلوبال»: لا تعديل للتصنيفات السيادية أو الائتمانية للبنوك الخليجية رغم توترات المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» عدم تعديل تصنيفاتها الائتمانية للبنوك أو تصنيفاتها الائتمانية السيادية أو نظراتها المستقبلية لهذه التصنيفات في منطقة الخليج رغم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الفترة الأخيرة، وقالت الوكالة: بموجب السيناريو الأساسي لدينا، لا نتوقع حدوث صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وإيران. علاوة على ذلك، نتوقع استمرار حركة الملاحة البحرية أمام التجارة النفطية الدولية في مضيق هرمز.

وقالت الوكالة: تدعم قواعد العملاء القوية في معظم الأنظمة المصرفية الخليجية أوضاع التمويل لدى هذه الأنظمة. في نهاية العام 2018 وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% في المتوسط لدى الدول الخليجية. علاوة على ذلك، جاء نحو 52% من الودائع من العملاء الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة خلال نفس الفترة. والسمة الرئيسية الأخرى للأنظمة المصرفية الخليجية هي أن إجمالي الدين الخارجي محدود نسبياً.

وقالت الوكالة، إن المخاطر الجيوسياسية تعد جزءاً من الحياة اليومية في منطقة الخليج منذ عدة عقود، ولكن هذه المخاطر تصاعدت خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما في الأشهر الأخيرة. وأوضحت الوكالة، أن الحكومات الخليجية تدعم أنظمتها المصرفية.