«إتش إس بي سي» يطلق خدمات إصدار الأوراق المالية في الإمارات ومصر

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك إتش إس بي سي أعماله في مجال خدمات إصدار الأوراق المالية المحلية في الإمارات ومصر. يقوم الفريق الذي يشكل جزءاً من خدمات الأوراق المالية للـبنك بمساعدة الشركات والمؤسسات على تنفيذ المعاملات المعقدة عن طريق توفير خدمات مثل الدعم التشغيلي والإداري لبرامج السندات والقروض، وخدمات الضمان لعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك خدمات الوكالة والحسابات المصرفية لإصدار سندات الدين المهيكلة.

وتم تعيين بانكاج كاول رئيساً إقليمياً لخدمات إصدار الأوراق المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بحيث يكون مسؤولاً أمام رئيس خدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك إتش إس بي سي. وكان بانكاج كاول عضواً سابقاً في فريق خدمات إصدار الأوراق المالية لدى مجموعة إتش إس بي سي في لندن.

ويمكن لفريق خدمات إصدار الأوراق المالية جديد النشأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أن يزوّد عملاء أسواق المال بالخدمات الأساسية ومن بينها خدمات الضمان والحسابات المصرفية والسندات والوكالة. وتخطط خدمات إصدار الأوراق المالية إلى تقديم خدماتها في بلدان أخرى في المنطقة بينما تعمل على توسيع نطاق أعمالها.