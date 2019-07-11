إقرار اتفاقية التسوية بين إعمار مصر والنصر للإسكان

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أقرت الحكومة المصرية اتفاقية التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، حول الخلاف على مشروع «أب تاون كايرو»، أمس، وفق ما نقلته «بلومبرغ». وكانت وزارة قطاع الأعمال قد وقعت مع شركة إعمار مصر، التابعة لشركة إعمار للتطوير العقاري الإماراتية، اتفاق التسوية بالأحرف الأولى، كما حصل اتفاق التسوية على موافقة اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية.

وقالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة، إنها وقّعت بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن مشروع «أب تاون كايرو»، في مقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل. ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان لعدم إتمام المشروع في موعده ما دفع إلى اللجوء للتحكيم الدولي.