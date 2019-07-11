«الإمارات دبي الوطني» يطلق قرض التعليم

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني قرض التعليم «سكولار بلس» الموجه للأسر الباحثة عن الدعم المالي لتمويل التعليم الجامعي لأبنائها سواء في الإمارات أو خارجها.

وتماشياً مع التزام بنك الإمارات دبي الوطني ببناء كوادر بشرية مؤهلة في الإمارات وجعل التعليم العالي في متناول اليد لعملائه، يأتي قرض التعليم «سكولار بلس» ليسهم في تمكين أولياء الأمور الباحثين عن تمويل دراسة أولادهم المقبلين على ارتياد الجامعات من تأمين المتطلبات المالية لدراساتهم العليا في المؤسسات التعليمية التي يختارونها. وسيكون القرض متاحاً للعملاء الراغبين في الالتحاق بدورات الدوام الجزئي تزامناً مع حياتهم المهنية، سعياً إلى تحسين مهاراتهم المعرفية ودعم تطورهم المهني.

وسيتمكن عملاء قرض التعليم «سكولار بلس» من الحصول على «بطاقة غلوبال كاش» من بنك الإمارات دبي الوطني مجاناً. ويمكن لهذه البطاقة المدفوعة مسبقاً حمل 15 عملة مختلفة لتتيح للطلاب إدارة نفقاتهم بسهولة لدى وصولهم إلى وجهتهم التي سيدرسون فيها. وسيقدّم القرض مزايا أخرى تشمل غطاءً تأمينياً مضاعفاً لحماية العائلات، إذ سيغطي التأمين قيمة القرض المستحقة في حال حدوث أي ظرف طارئ، وسيتم دفع قيمة القرض الأصلية للمستفيدين كي يستكمل الطالب تعليمه. ويقدّم القرض أسعاراً تفضيلية لتحويل العملات للمساعدة في تسديد الأموال المطلوبة.