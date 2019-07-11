عقارات دبي تجذب المشترين والمستأجرين

المصدر: دبي - البيان

يواصل المستأجرون والمستخدمون النهائيون الاستفادة من انخفاض أسعار العقارات واستمرار تراجع معدلات إيجار الشقق السكنية والفلل في دبي، والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقاً لأحدث بحث أجرته شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية، والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثاني 2019.

ومن المقرر تسليم 47.502 شقة سكنية وفيلا وشقة «تاون هاوس» هذا العام، أي ضعف ما تم تسلميه عام 2018.

وشهد سوق المبيعات انخفاض أسعار الشقق السكنية والفلل بنسبة 4% في الربع الثاني 2019. ومن أبرز الأسباب التي أسهمت في هبوط الأسعار، ارتفاع الطلب على الفلل الجديدة مقابل تراجعه في عدد من المجمعات السكنية التي تضم الفلل القديمة نسبياً، والتي هي بحاجة إلى عمليات صيانة وتجديد.

وعلى مستوى مبيعات الشقق السكنية، أظهرت مناطق «ذا جرينز» ودبي لاند ودبي موتور سيتي مرونة نسبية، وشهدت انخفاضاً بنسبة 2% فقط مقارنةً بالربع السابق، ولم تشهد «إنترناشونال سيتي» أي تغيير خلال الربع الثاني.

وشهد سوق الإيجارات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول، حيث تراجع معدل إيجار الشقق السكنية والفلل بنسبة 5% و8% على التوالي على أساس ربع سنوي، وهو ما منح المستأجرين المزيد من الخيارات الجيدة. الانخفاض الأكبر شهدته منطقة «واحة دبي للسيلكون» بواقع 12% للشقق المكونة من غرفتي نوم، والتي باتت متوفرة للإيجار مقابل 60,000 درهم في السنة، في حين سجلت كل من دبي لاند وديسكفري جاردنز انخفاضاً متوسطاً قدره 8%.

وتراجعت معدلات الإيجار في كل من «ذا فيوز» «ذا جرينز» ومدينة دبي الرياضية وأبراج بحيرات الجميرا بنسبة تراوحت ما بين 1% إلى 3%، لتبلغ معدلات الإيجار في تلك المناطق 120,000 درهم و100,000 درهم و68,000 درهم و89,000 درهم على التوالي، وذلك للشق المؤلفة من غرفتي نوم، كما انخفضت معدلات الإيجار في كل من مرسى دبي (دبي مارينا) والخليج التجاري بنحو 5% مع توفر شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم في منطقة مرسى دبي مقابل 110,000 درهم، و100,000 في الخليج التجاري.

وعلى مستوى تأجير الفلل السكنية، تراجعت الأسعار في كل من جزر جميرا وذا ميدوز والمرابع العربية بنسبة 11% كمعدل وسطي، ووصل معدل إيجار الفلل المكونة من أربع غرف نوم إلى الآن 210,000 درهم و180,000 درهم و160,000 درهم على التوالي. في الوقت الذي كانت فيه نخلة جمرا أكثر المناطق مرونةً من حيث معدلات الإيجار بهبوط طفيف نسبته 2% مقابل 3% في منطقة الينابيع وذلك في الربع الثاني من عام 2019.