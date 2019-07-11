إصدار الدليل الوطني لتدقيق بيانات المسوح الإحصائية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إطلاق «دليل المراجعة والتدقيق المكتبي لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية»، وهو دليل معياري متخصص في بيان وضبط مسارات تنفيذ مرحلة المراجعة المكتبية لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية، وذلك بهدف بناء ونشر ثقافة نقل المعرفة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر تطوير كفاءة فرق العمل، وتحسين مستوى جودة البيانات في الدولة.

وقالت نورة علي مدير إدارة قسم المنهجيات في قطاع الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: تشكل عملية بناء الأصول الإحصائية، بشقيها البشري والمعرفي، إحدى أهم القواعد التي تعمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحقيقها وترسيخها، لبناء منظومة العمل الإحصائي الوطني. ويحرص فريق عمل الهيئة على اتباع أفضل التوصيات والممارسات الدولية، والتي تهدف إلى إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وحديثة، تتصف بالجودة، والتي تلبي كافة احتياجات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لاستخدامها في عمليات التخطيط والبناء والتنمية المستدامة، على أسس علمية حديثة ورؤىً عصرية.

وفي هذا السياق، تقوم الهيئة، وبصورة دورية، بإصدار العديد من الأدلة المعيارية المتخصصة، ويجري ذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، وعلى رأسهم مراكز الإحصاء المحلية.