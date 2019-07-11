جمارك دبي تُطلع دائرة الموارد البشرية على «محرك الإنتاجية»

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن نظام «محرك الإنتاجية» الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي، وتم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يهدف إلى إحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من معدل الإنتاجية في الجهات الحكومية، مؤكداً أن جمارك دبي حققت نتائج أولية إيجابية بعد تطبيق النظام الجديد، وتسعى إلى نقل هذه التجربة للجهات الحكومية الأخرى في الإمارة للاستفادة منها.

جاء ذلك خلال استقبال المدير العام لجمارك دبي، عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والوفد المرافق له، بحضور عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أحمد عبد السلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، ومحمد الغفاري مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي.

وأطلع أحمد محبوب مصبح وفدَ دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تجربة جمارك دبي في مشروع «محرك الإنتاجية»، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تطبيق خطة دبي 2021، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، والآثار الإيجابية لهذه البيئة في الكفاءة والأداء وإنتاجية الموظفين.

ومن جانبه أثنى عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على مشروع «محرك الإنتاجية»، لما له من دور إيجابي في زيادة ساعات إنتاجية الموظفين وتوفير بيئة محفزة للعمل، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الحكومي في إمارة دبي.