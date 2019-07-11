الابتكارات تعالج تحديات الطاقة والرقمنة والجوع والمدن المستدامة

ـــ «مبادرة رومي» - كندا:

تهدف مبادرة رومي إلى الحد من الفجوة الرقمية في المجتمعات، التي تعاني من محدودية أو انعدام القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت، وذلك من خلال توفير موارد تعليمية عبر الشبكة باستخدام تقنية رومي المبتكرة، بما في ذلك حاسوب رومي اللوحي وتطبيق رومي.

وتنطلق المبادرة من توفير ما تسميه «سحابة التعلم» (LearnCloud)، وهو عبارة عن مستودع للمحتوى الرقمي العالي الجودة والمحتوى التعليمي الذي يقوم بوضعه على شبكة الإنترنت مجموعة من المتخصصين في التعليم والمتطوعين مستخدمين لغات وسياقات متنوعة.

وتم البدء في إطلاق «سحابة التعلم» في العام 2015، بهدف إنشاء منصة تعاونية من شأنها توظيف مبادئ الاقتصاد المشترك في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي. وتهدف «سحابة التعلم» إلى ربط المتطوعين الذين يرغبون في استخدام مهاراتهم بطريقة هادفة بالذين يحتاجون للحصول على مصدر مجاني للمعرفة والتعلم.

ــــ «ترو تريد» لمحاربة الجوع- بريطانيا:

قامت «ترو تريد» (TruTrade) منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت وعلى الهواتف الذكية بتحسين دخل صغار المزارعين من خلال ربطهم مع مشتري محاصيلهم في أسواق في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

وتمكنت هذه المنصة المسماة (weSource) ربط 2400 مزارع في المناطق النائية ممن لا تزيد مساحة أراضيهم على خمسة هكتارات بعشرين شركة لشراء المحاصيل في كل من أوغندا وكينيا. ويستخدم فريق «ترو تريد» هذه المنصة لإتاحة الفرصة لعشرات الآلاف من صغار المزارعين بتوريد محاصيلهم للمشترين المحليين والإقليميين والدوليين.

وتوفر «ترو تريد» كافة الخدمات اللوجستية لربط المزارعين بالمشترين، بالإضافة إلى توفير خيارات دفع رقمية مباشرة يحصل من خلالها المزارعون على قيمة محاصيلهم فور تسليمها، وتمكينهم من تتبع مصدر المحاصيل التي يشترونها.

ــــ «جارف» لدورات المياه ــ الهند:

تعتبر شركة «دورات مياه جارف» مؤسسة اجتماعية توفر حلول الصرف الصحي الذكية للمجتمعات المحرومة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الدول النامية. وتضم منصات الشركة دورات مياه ذكية ومرافق للاستحمام ومرفقاً لتوفير مياه الشرب وخدمات غسيل الملابس وأكشاكاً لبيع منتجات العناية بالصحة ومنتجات النظافة الأساسية. وتتميز دورات مياه الشركة الذكية والمتنقلة والمصنعة من الفولاذ بمتانتها وإمكانية تنظيفها بشكل آلي.

حيث تقوم مجسات إنترنت الأشياء بجمع بيانات حول الاستخدام وأداء دورات المياه وسلوك المستخدم بشكل فوري. كما أنها تنشّط التنظيف الآلي وتنظيف الأرضيات اعتماداً على نسبة الرائحة الكريهة فيها.

ويمكن عرض البيانات الخاصة بهذه الدورات على شبكة الإنترنت ليتمكن المختصون من مراقبتها. وهذه الدورات سهلة التركيب وتقلل من وقت البناء بنسبة 92%. كما تعمل هذه الدورات باستخدام الطاقة الشمسية وتستغل هذه الطاقة لتحليل المخلفات العضوية في الموقع مما يقلل من انبعاثات غازات الكربون.

ـــ «أيه تو بي» لحلول الطاقة - الهند

يعمل هذا الابتكار على توفير حل لمشكلة استخدام الحرق كطريقة يتخلص بواسطتها المزارعون من القش في حقولهم، وذلك من خلال إيجاد طرق مستدامة لتحويل القش إلى منتجات مفيدة في توليد الطاقة النظيفة، ويهدف الابتكار إلى توفير قيمة مضافة لجميع الجهات المرتبطة بالعملية الزراعية وللمزارعين بشكل خاص.

وتقوم الشركة صاحبة الابتكار بجمع قش الأرز أثناء الحصاد في شكل كرات كبيرة، ثم يعالج القش ليتحول إلى جسيمات خشبية مضغوطة يتم استخدامها كوقود حيوي نظيف، وحققت المرحلة الأولى من تصنيع هذه الجسيمات نجاحاً في السوق، حيث تقوم الشركة بتوريدها إلى كل من شركة بيبسي وبعض شركات الصناعات الدوائية الكبرى.