مبادرة محمد بن راشد للازدهار بوابة لتحقيق الا ستدامة

المصدر: ايكاتيرنبيرغ ــ البيان

تجمع مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي بين جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي التي تمنح للشركات التي تساهم في تحقيق الرخاء العالمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبين تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، والذي يهدف إلى إطلاق منصة ابتكار مفتوحة تعزز التنافس التعاوني بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ورواد الأعمال لتوفير حلول فعالة للعديد من التحديات التي تواجه شعوب العالم، من خلال تطبيق نهج التفكير الابتكاري في القطاع الصناعي لتكون المبادرة قاطرة وبوابة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء في العالم.

وتشرف القمة العالمية للصناعة والتصنيع على تنفيذ مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، وتعتبر القمة منصة مشتركة بين دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وتهدف إلى تسخير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في بناء مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي.

دور محوري

وتعتبر مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه الدور المحوري للسعادة والإيجابية في استراتيجيات القيادة وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وتم اختيار الابتكارات الفائزة بناء على قدرتها على التعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع، وقابليتها للتطبيق على نطاق جغرافي واسع، وقدرتها على خدمة أكبر عدد من السكان في المجتمعات العالمية، مع التزامها بتحقيق الهدف الشامل للمبادرة، وتجسيدها لمبادئها العامة.

قضايا عالمية

وحددت كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» والمركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني «يونيفوك» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين «UNHCR» وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، القضايا العالمية التي شكلت الأسس الرئيسية لمجموعة التحديات التي تسعى المبادرة إلى توفير حلول عملية لها.

كما قامت مبادرة»Solve«(الحل) التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»MIT«- بتصميم التحديات المستندة إلى هذه القضايا العالمية الملحة وتقييم الحلول المقدمة والإسهام في اختيار الحلول الفائزة بجوائز تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين.

فعاليات

وكانت المبادرة قد نظمت فعاليات امتدت ليومين في كل من مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة في أبوظبي وفي مسرعات دبي المستقبل في بوليفارد أبراج الإمارات في دبي، قام خلالها أصحاب الابتكارات باستعراض حلولهم أمام مجموعة من أعضاء لجنة التحكيم والرد على أسئلتهم. وقد استندت لجنة التحكيم إلى نتائج هاتين الفعاليتين في اختيار الابتكار الفائز بكل تحدٍ ضمن تحديات برنامج تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين.