«أديا» تشتري 30 % من شركة بريطانية بـ 4.6 مليارات

المصدر: دبي- البيان

استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على نسبة 30% من شركة دوميستيك أند جنرال البريطانية لتوفير ضمانات الأجهزة الكهربية التي يستخدمها نحو ثلث سكان بريطانيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبيرغ.

وأضافت الوكالة، أن قيمة صفقة شراء دوميستيك لاند جنرال التابعة لمجموعة سي في سي كابيتال، تزيد على مليار إسترليني ما يعادل 1.25 مليار دولار و4.58 مليارات درهم. ومن المتوقع إنجاز الصفقة بحلول نهاية العام، وفق ما ذكرته بيان شركة دوميستيك أند جنرال.

وعقدت سي في سي كابيتال الاتفاق مع جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم، بدلاً من إطلاق طرح أولي عام، وفق ما قال أحد المصادر. وقالت بلومبيرغ، «إن الصناديق الاستثمارية السيادية تسعى إلى تعزيز استثماراتها كوسيلة رئيسة من أجل الحصول على عائدات في ظل انخفاض الفائدة السائد حالياً».