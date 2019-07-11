«أدنوك» تتلقى عروضاً من شركات لإدارة مشاريعها

المصدر: دبي - البيان

تلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عروضاً مخفضة من شركات للدخول ضمن مجموعة الشركات الاستشارية لإدارة مشاريعها، وتقوم أدنوك بتكوين مجموعة استشارية من الشركات للإشراف على تنفيذ مشاريعها الكبرى بصفة دائمة.

وقالت مصادر إن 17 شركة وجهت أدنوك إليها الدعوات، تقدمت بعروضها التجارية لتكوين المجموعة، وشملت شركات بيكتل وكيه بي آر وجاكوبس، وود جروب وبنسبين وموط مكدونالد، فضلا عن لافالين ووارلي بارسونز. ومن ناحية أخرى منحت شركة أدنوك للغاز الحامض، عقداً لشركة كيه بي آر لتنفيذ عقد التصميم والأعمال الهندسية لمشروع جمع الكربون.