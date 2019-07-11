العالم ينتظر دبي الذكية 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «آي إس باز نيوز» الأمريكي أن العالم المتقدم ينتظر ليرى دبي الذكية 2020، وهي تقدم إليه سيرتها الذاتية الرائعة، بوصفها واحدة من المدن الرائدة عالمياً، إن لم تكن هي المدينة الرائدة عالمياً على الإطلاق، فيما يتعلق بتطوير بيئة ذكية عصرية.

ونشر الموقع تقريراً خاصاً أمس بعنوان «دبي 2020». وأفاد أن اختيار عام 2020، يرجع إلى كونه العام الذي حددته دبي لتفعيل استراتيجية دبي للتعاملات الورقية «للبلوك تشين»، التي تهدف إلى تقليص المعاملات الورقية في الأروقة الحكومية بالإمارة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستهدف أيضاً تعظيم مستويات رضا المتعاملين عن أداء حكومة دبي، وذلك في إطار الهدف الأسمى وهو جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم. وأوضح أن دبي العصرية وتجربتها الذكية، وليدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.