«تحدي محمد بن راشد » يبتكر حلولاً لــ 4 قضايا عالمية

المصدر: ايكاتيرنبيرغ ـــ البيان

أعلنت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي أمس عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، الذي تبلغ قيمة جوائزه المادية والعينية مليون دولار.

جاء ذلك خل حفل توزيع جوائز ا التحدي الذي استضافته الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، الجهة المشرفة على مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، في مدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية، حيث تحتفي الجائزة بأفضل الأفكار والمبادرات والابتكارات التي يمكن تطبيقها وتحدث تغييراً حقيقياً إيجابياً في المجتمعات المختلفة وتشكل حلولاً حقيقية لأصعب التحديات والقضايا العالمية.

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