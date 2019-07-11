مجموعة عمل للتمويل المستدام بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق كل من سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي «مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي »، وذلك في إطار الجهود الحثيثة الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2021 .



وشهد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إطاق المجموعة بحضور عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا »، وعبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في الإمارات، ومحمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، وعدد آخر من كبار المسؤولين في المؤسسات الأعضاء في المجموعة.

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