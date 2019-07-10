أبوظبي تطور 3 مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان :

تعتزم حكومة أبوظبي تنفيذ ثلاثة مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية في إطار رؤية الحكومة تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل الأماكن في العالم لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة.

وتتواجد المشاريع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 5 مليارات درهم ضمن وجهات رئيسية في الإمارة تشمل جزيرة السعديات وجزيرة ياس ومنطقة الفلاح، والتي تحتضن عددا من أبرز المجمعات السكنية العصرية وأهم المراكز التجارية ووجهات الأعمال المزدهرة على مستوى أبوظبي.

وسيتم تعيين مقاولين للمشاريع الثلاثة بشكل فوري لضمان بدء الأعمال الإنشائية فيها على أن يتم استكمالها على مراحل ابتداء من 2021.

ويشمل المشروع الأول استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بحوالي 2 مليار درهم وسيسهم المشروع في تعزيز ودعم جهود ربط جزيرة السعديات بمختلف مناطق أبوظبي من خلال إنشاء الطرق والمرافق العامة.

وسيعزز المشروع جاذبية جزيرة السعديات من خلال تجهيزها بأفضل مرافق البنية التحتية الأساسية الأمر الذي سيستقطب المزيد من الاستثمارات إلى الجزيرة التي تعد اليوم من أشهر وأهم الوجهات العصرية وأكثرها جذبا للزوار في أبوظبي.

ومن أبرز المعالم والصروح السياحية والثقافية والتعليمية الرائدة التي تحتضنها الجزيرة متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدرسة "كرانلي" أبوظبي إضافة إلى عدد من المنتجعات الشاطئية المتميزة ومجموعة من المجمعات السكنية العصرية.

أما المشروع الثاني التابع لهيئة أبوظبي للإسكان فيتضمن أعمال تطوير توسعة مشروع الفلاح، وهو حي سكني متكامل صمم بأسلوب يتماشى مع أذواق ومتطلبات مواطني دولة الإمارات وستضيف التوسعة 899 فيلا إلى الحي السكني الذي يضم اليوم 4,898 فيلا، وستبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار درهم.

ويشمل المشروع الثالث بناء مقر جديد لـ twofour54 على جزيرة ياس الذي تبلغ تكلفته مليار درهم وسيحتضن المشروع ما يصل إلى 10 آلاف متخصص في القطاع الإعلامي والقطاعات الإبداعية المرتبطة به، وسيلعب دورا رئيسيا في تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاع الإعلام والترفيه المزدهر في أبوظبي.

وتنبع أهمية وجود المقر الجديد لـ twofour54 في جزيرة ياس، أبرز الوجهات الترفيهية والسكنية في أبوظبي، من كونه سيعزز من مكانة المنطقة الإعلامية وإمكانيتها جذب شركات إعلامية تستهدف جمهوراً عريضاً ومتنوعاً يبحث عن محتوى ذي جودة عالية بأشكاله كافة.

وفي سبتمبر 2018، اعتمدت حكومة أبوظبي الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" الذي يمتد على ثلاث سنوات ويهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي وتعزيز الابتكار وسهولة مزاولة الأعمال والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة. ويتناول أحد المحاور الأساسية للبرنامج تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتنمية الحضرية.