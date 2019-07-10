موقع بريطاني: دبي مركز عالمي لتجارة التجزئة

المصدر: دبي - البيان

ذكر موقع بريطاني أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً لتجارة التجزئة. وأضاف موقع ريتيل آند ليجر إنترناشيونال أنه يمكن الوصول إلى بلدان يعيش فيها ثلث سكان العالم خلال رحلة مدتها 4 ساعات فقط من دبي، وبلدان يعيش فيها ثلثا سكان العالم في غضون 8 ساعات، ما يجعل المدينة مركزاً استراتيجياً للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

وقال الموقع البريطاني إن غالبية العلامات التجارية العالمية ممثلة في أسواق دبي ومراكز التسوق فيها، وضرب مثلاً بدبي مول، حيث فتح متجر جولدن جوس منفذاً حديثاً له، ليبيع الأحذية الرياضية المصنوعة يدوياً، كما يفتح المتجر فرعاً في فاشون أفينيو ليوفر لكل أفراد العائلة ما يحتاجونه،