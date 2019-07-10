«الدولي للاتصالات» يشيد بالأمان السيبراني في الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتحقيق الأمان السيبراني، خاصة حماية الأطفال عبر الشبكة الدولية.

ولفت الاتحاد إلى أن وزارة الداخلية بدولة الإمارات شكلت اللجنة العليا لحماية الأطفال عبر الإنترنت منذ عام 2009، ومركز حماية الأطفال عام 2011 من أجل القيام بتطوير وتنفيذ المبادرات والعمليات الرامية إلى تحقيق الأمان والأمن وحماية جميع الأطفال الذين يعيشون في الإمارات، إضافة إلى الزائرين.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن اللجنة المذكورة تقوم بدور حيوي في الحفاظ على أمن وأمان الأطفال عبر الإنترنت، لأن تحقيق العدالة والحماية هو مسؤولية مشتركة.