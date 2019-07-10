«نايت فرانك» توصي بالاستثمار العقاري في الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أوصى تقرير حديث عن مؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية بالاستثمار في عقارات الإمارات، خاصة دبي.

وقال التقرير إن الإمارات حققت تطوراً غير مسبوق، إذ توفر أعلى مستوى عالمي من المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية والفرص الاستثمارية، وجميعها معزز بأسلوب حياة راقٍ وثقافات متعددة، ما يعني أن الإمارات أصبحت دولة عالمية بجميع المقاييس. وبالتالي ليس غريباً أن يؤمّها الوافدون من جميع أنحاء العالم للعمل فيها، وقد ارتفع عددهم في السنوات الأخيرة.

وبناءً على ذلك، أوصت نايت فرانك بالاستثمار العقاري في الإمارات لعدة أسباب، منها العائد، والاستثمار الكبير، والاستقرار والأمان في الإمارات، وأن الاستثمار في العقار في الإمارات يعتبر استثماراً طويل المدى.