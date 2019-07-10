«داريجولد» الأمريكية تفتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة داريجولد الأمريكية التابعة لرابطة نورثويست ديري للمنتجات الزراعية والمشروبات في الولايات المتحدة، أنها فتحت مكتباً لها في دبي من أجل تعزيز خدماتها للمستهلكين وعلاقاتها معهم وتوفير أفضل الخدمات لهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال بيان للشركة نقلت عنه وكالة أنباء بلومبيرغ، إن الشركة سوف تؤدي أعمالها في الإمارات والمنطقة من مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.

عيّنت الشركة بالفعل خبير مبيعات في مكتبها الجديد في دبي، هو بينوي كوندور، ليرأس المبيعات في المنطقة نيابة عن الشركة، تحت قيادة أشويني لو مدير المبيعات الدولية للشركة، ومقرها سنغافورة. ويقود لو المبيعات في منطقة آسيا الباسيفيك والشرق الأوسط وأفريقيا، ولديه خبرة 20 عاماً في تسويق المنتجات الزراعية والمشروبات.