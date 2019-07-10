«جلفار»: سيناريوهات متعددة للهيكلة الطوعية

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف جيروم كارل، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أن الإدارة العليا في الشركة تجري مراجعة شاملة لجميع مجالات الأعمال لتحديد المهام والأنشطة التي من خلالها يمكن تحقيق وفورات في التكاليف، ومن ثم إعادة الهيكلة.

وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: نحن الآن بصدد القيام بإعادة هيكلة طوعية للشركة، ويتم العمل حالياً مع شركات استشارية للمساعدة في تحسين الأعمال، وسيتم النظر في سيناريوهات وخيارات متعددة لخفض التكاليف قبل اتخاذ أي قرار.

وأضاف إن نسبة صغيرة من الموظفين تأثرت جراء عملية إعادة هيكلة بسيطة جرت في وقت سابق من العام الحالي، بينما تسعى الشركة في الوقت الراهن إلى جذب أفضل الكوادر الجديدة كجزء من جهودها لإعادة تشكيل الأعمال والمساعدة في دفعها إلى الأمام، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفريق التنفيذي الجديد قريباً.

وأعرب عن ثقته بأن الخطوات التي اتخذتها الشركة ستعزز الأداء المالي على المدى الطويل من خلال زيادة الفعالية والكفاءة، مضيفاً بقوله: نعمل باستمرار من أجل إطلاق منتجات جيدة، إلى جانب فريق ملتزم وسوق ديناميكي، وهذه وصفة جيدة للنجاح. وأشار إلى أن الشركة تستند إلى دعم كامل من حكومة رأس الخيمة، ما يدل على تصويت بالثقة ومؤشر واضح على أهمية الشركة والعمل الذي تقوم به.

وحول خطط الشركة المقبلة، إن الشركة تعمل مع الجهات المعنية لرفع الحظر المؤقت على صادرات «جلفار» إلى أسواق السعودية، لافتاً إلى وجود اتصال وثيق بالهيئة السعودية للغذاء والدواء منذ سبتمبر لتطبيق توصياتها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، منوهاً بدعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات التي يتم العمل معها جنباً إلى جنب في كل مرحلة.

وأضاف: نواصل العمل عن كثب مع كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء ومن المتوقع أن تعيد الهيئة السعودية فحص منشآت الشركة قريبًا لتطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة التصنيع الدوائي.

وأعلنت «جلفار» العام الماضي، أن الهيئة السعودية للغذاء والدواء أوقفت استيراد منتجات الشركة إلى المملكة بشكل مؤقت، إثر قيام الهيئة بالتفتيش على مصانع الشركة، وإبلاغها بعدم التزامها بكامل معايير الصناعة.

وأكد أن الشركة تعمل بجد لبناء علاقات قوية مع السلطات الصحية في أي مكان حول العالم، مؤكداً أن سياستها وإجراءاتها الصارمة تضمن الامتثال التام للمتطلبات التنظيمية، ما يجعلها ترحب بعمليات التفتيش الروتينية من السلطات التنظيمية الرائدة في العالم.

وأضاف إن الشركة حصلت على شهادة ممارسات التصنيع الجيدة جديدة من وزارة الصحة في الإمارات في ديسمبر الماضي، وهو مؤشر واضح على أن منتجات الشركة تلبي جميع اللوائح والمعايير اللازمة، إلى جانب تدقيق أعمال الشركة بنجاح من قبل مجلس الصحة الخليجي مع نهاية أبريل 2019.

برنامج

ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل في برنامج تحول يهدف جعلها أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مع استمرار التركيز على الأهداف التحويلية المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية «جلفار 2020» ومتابعاتها من خلال إطلاق المنتجات الجديدة وتحسين محفظة الأوراق المالية. وسهم «جلفار» موقوف في سوق أبوظبي منذ الأول من أبريل الماضي، لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن بياناتها المالية.