بنك الإمارات دبي الوطني يفوز بثلاث جوائز من «يوروموني للتميز»

المصدر: دبي- البيان

حقق بنك الإمارات دبي الوطني 3 جوائز متميزة خلال حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز 2019»، مؤكداً مكانته الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة. وحصل البنك على لقب «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط»، تقديراً لالتزامه برقمنة عملياته في إطار برنامج التحول الرقمي الذي رصد له استثماراً قدره مليار درهم، ونجح من خلاله بتحقيق تحسن متواصل في قدراته الرقمية والتقنية.

واحتفظ البنك بلقب «أفضل بنك في الإمارات» بفوزه بهذه الجائزة للعام الخامس على التوالي. وحقق أداءً مالياً متميزاً في عام 2018، مسجلاً نتائج إيجابية في صافي أرباحه تمثلت بزيادة سنوية بنسبة 20% وصلت إلى 10 مليارات درهم في 2018. وتخطى إجمالي أصوله عتبة 500 مليار للمرة الأولى في ذات العام، لتصل في مارس من العام الجاري إلى 526 ملياراً.

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا الفوز بثلاث جوائز متميزة هذا العام ضمن جوائز يوروموني للتميز.

وجاء ذلك بفضل التزامنا المتواصل بتحسين خدماتنا الرقمية وثقافتنا الراسخة التي تتبنّى منهجية الابتكار في جوهرها وفلسفة عملنا التي تضع العميل في المقام الأول، مما أتاح لنا ترسيخ مكانة البنك الرائدة في المنطقة على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية.

كما نعرب عن بالغ تقديرنا وامتناننا للجهود التي بذلها أفراد فريق عملنا، ونتطلع قدماً للاستمرار بتعزيز خدماتنا لنبقى دوماً البنك المفضل للعملاء في الإمارات والمنطقة».

وحصدت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، الإمارات دبي الوطني كابيتال، لقب «أفضل بنك استثماري في الإمارات». وحققت الشركة عدداً من الإنجازات خلال العام الماضي، من خلال منصة القروض المشتركة التي جمعت أكثر من 16 مليار دولار عبر 28 صفقة قرض في عام 2018.

كما حلت في المرتبة الثانية على جدول مدير الاكتتاب العالمي (بنوك مجلس التعاون) في الأعوام 2016 و2017 و2018. وقال هشام القاسم: يؤكد هذا التكريم مجدداً على ريادتنا في القطاع المصرفي في المنطقة، ومكانتنا كبنك مفضل للعملاء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.