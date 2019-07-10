الاتفاق على روابط تشغيلية بين «ناسداك دبي» وبورصة أستانا

المصدر: دبي - البيان

وقعت ناسداك دبي وبورصة أستانا الدولية اتفاقية لإقامة علاقات تشغيلية وثيقة بين مراكز إيداع الأوراق المالية المركزية في السوقين. وقع اتفاقية التعاون في نور-سلطان، حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وتيم بينيت الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية. وسيخضع تطبيق العمليات التشغيلية بين السوقين للموافقات التشريعية.

وقال تيم بينيت، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: تُمثل اتفاقيتنا مع ناسداك دبي خطوة كبيرة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز انفتاح كازاخستان وشركاتها للاستثمار الأجنبي لتعزيز تكوين الثروات لجميع الأطراف المعنية. ومنذ بدء نشاطها في نوفمبر من العام الماضي، ركزت بورصة أستانا الدولية على بناء تواجدها مع المستثمرين الدوليين، ويُمثل هذا الاتفاق مع ناسداك دبي علامة فارقة في هذه الجهود.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: تخطط الشركات في كازاخستان لزيادة الاستثمارات الدولية، وتتميز ناسداك دبي بقاعدة واسعة من المستثمرين على النطاقين الإقليمي والدولي إضافة إلى العديد من المزايا التي بإمكانها دعم الشركات في كازاخستان على تحقيق أهدافها الاستثمارية.

وأشار إلى أن مشروع ربط المقاصة مع بورصة أستانا العالمية من شأنه دعم وخدمة الإدراج المزدوج بين بورصتي ناسداك دبي وأستانا العالمية ودعم العلاقات التجارية بين الإمارات وكازاخستان.