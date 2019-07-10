مذكرة تفاهم بين «الفجيرة لتنمية المناطق» و«اتصالات»

المصدر: الفجيرة- البيان

أكد معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين كافة المؤسسات والقطاعات في الدولة بهدف تعزيز التكاتف المجتمعي والخدمات التطويرية والتنموية في المجتمع.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم أمس بين مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق و«اتصالات» لمواصلة العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات بالدولة.

وتنص الاتفاقية التي وقعها سعيد الرقباني وعبدالعزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي ومدير عام المناطق الشمالية في اتصالات بمقر مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق في الديوان الأميري على تعاون الطرفين وتكثيف العمل والجهود بينهما فيما يسهم في إنجاح بنود الاتفاقية وتحقيق أهدافها المشتركة.