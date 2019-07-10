أراضي دبي توقع اتفاقية خدمات جمعيات ملاك مع «يونايتد بنك»

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، بصفتها الجهة المنظمة لجمعيات الملاك، اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك مع «يونايتد بنك ليمتد» الذي يتخذ من مدينة دبي مقرًا له.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: تعتبر مناطق التملك الحر بالإمارة محورًا رئيسيًا للاستثمار العقاري، وتستقطب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، لتوفر البنى الخدماتية والمرافق المتطورة.

ونعمل من جانبنا على تعزيز صورة هذه المناطق، ليس من خلال النظم والتشريعات التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية فحسب، وإنما عن طريق التوصل إلى علاقات شراكة مع القطاع الخاص لدعم عمليات جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة بطرق ميسرة وشفافة، بما يسعد الملاك والمستثمرين والقاطنين بمشاريع التملك الحر.

وقع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي للمؤسسة، وسيد أصغر حسين رئيس العمليات بالبنك. وقال بن غليطة: تبذل المؤسسة كل جهد ممكن لتسهيل عمل جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع القاطنين في مناطق التملك الحر.