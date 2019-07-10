«دافزا» تسعى لجذب المزيد من المستثمرين من الصين

المصدر: دبي - البيان

استقبلت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» وفدين من مقاطعة «سيتشوان» الصينية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات العالمية بمختلف أحجامها ومجالات عملها إلى الدولة، خاصة من الصين.

استقبل الوفدين جمال بن مرغوب مدير أول إدارة المبيعات في «دافزا»، فيما ترأس يانغ شيبو، وزير الرابطة، وفد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - مجلس سيتشوان، وزانج ليو بينج، نائب المدير العام، وفد دائرة الزراعة والشؤون الريفية بمقاطعة سيتشوان.

وضم الوفدان ممثلي عدد من الشركات الصينية التي تتطلع إلى التعرف بشكل أفضل على سياسات الاستثمار والأنظمة الاقتصادية والتجارية المُعتمدة في المنطقة الحرة إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلية.

وقام أعضاء الوفدين بجولة في مرافق المنطقة الحرة بمطار دبي، واطّلعوا على الخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة وآخر مستجدات عدد من المشاريع، من بينها «دبي كوميرسيتي» أول منطقة حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة، وغيرها من المبادرات ذات الصلة بقطاع الحلال.

وتمحورت الحوارات خلال الزيارة حول مبادرة «حزام واحد طريق واحد» ودورها في دعم الشركات الإماراتية والصينية، حيث تعد هذه المبادرة مشروعاً استراتيجياً استثمرت فيه الحكومة الصينية 900 مليار دولار لإعادة إحياء طرق التجارة البرية القديمة بمد سكك حديدة من الصين عبر آسيا الوسطى (الحزام) وإلى أفريقيا وما بعدها عن طريق البحر. ووصل النشاط التجاري بين الإمارات والصين، المشاركتين في المبادرة، إلى 33 مليار دولار (121 مليار درهم).

قال جمال بن مرغوب: «نجحت الإمارات والصين بتأسيس علاقات استراتيجية قوية على مدى عقود طويلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تنظر الإمارات إلى الصين كواحدة من أبرز القوى الاقتصادية في العالم.

ومع تطبيق مبادرة «حزام واحد طريق واحد» بين الصين والإمارات، ستشكل مقاطعة سيتشوان نقطة رئيسية في الخطة الاقتصادية المستقبلية. وأضاف: نؤمن بوجود فرص كبيرة للتعاون بين الإمارات والصين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والطيران».

حملات تسويقية

ونظمت «دافزا» سلسلة من الحملات الترويجية والتسويقية في عدد من المقاطعات الصينية منها شنزن وجوانزو.