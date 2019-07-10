افتتاح معرض «بازار عيد الأضحى» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتح إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أمس الأول فعاليات معرض «بازار عيد الأضحى» الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي ضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال تحت شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير «إشراف، ابتكار، الذكاء الاصطناعي، التوازن بين الجنسين»، وذلك بمشاركة واسعة لـ 46 مبدعة وسيدة ورائدة أعمال من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر الافتتاح مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي ومحمد المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي، والدكتورة هدى المطروشي، وسلمى المهيري عضوتا الهيئة التنفيذية للمجلس وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وسيدات المجتمع ورائدات الأعمال وقرينات السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة ورؤساء مجالس رجال الأعمال بالإضافة إلى جمع كبير من الزوار ووسائل الإعلام ومشاهير التواصل الاجتماعي.

وقام إبراهيم المحمود بجولة في أقسام وأجنحة المعرض الذي يضم سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات اللاتي يسوقن لأنشطتهن التجارية في مختلف المجالات، مشيداً بتميز وتنوع المعروض من المنتجات، معرباً عن سعادته بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من خبرة في المشاركات التجارية في المعارض التسويقية.