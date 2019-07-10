«أبوظبي الإسلامي» يدشّن المنصّة الرقمية الموحّدة «دايركت»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تدشين «دايركت من أبوظبي الإسلامي»، وهي منصّة الخدمات المصرفية الرقمية التي توفر للعملاء من الشركات محفظة من الحلول المصرفية عبر واجهة مبسطة وموحّدة.

وتتبلور فكرة المنصّة التي تخدم قطاع الشركات في أتمتة العديد من الخدمات وبالتالي تحقيق كفاءة أعلى من حيث التكاليف والوقت، كما أنها تتيح للشركات عبر واجهة مركزية موحّدة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الجديدة والوظائف المتطوّرة لإدارة أرصدتها محلياً ودولياً.

وينضوي تحت المنصّة الجديدة العديد من المزايا شملت لوحات معلوماتية قابلة للتخصيص ومعرفة رأس المال المتداول وتوقعات التدفقات النقدية وإدارة التمويل التجاري، والتي يمكن الوصول إليها عبر كل الأجهزة بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية. وتقدم المنصّة كذلك الخدمات المصرفية المكتبية.