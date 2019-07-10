نافذة الأعمال

افتتح مصرف عجمان أحدث فروعه في دلما مول. وتزامن مع افتتاح الفرع الجديد تدشين أول نظام مدمج للمعاملات النقدية للصراف الآلي. والنظام طورته شركة «كمبيوتر نتوورك سيستمز»، المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الابتكار والتكنولوجيا، يزيد من مرونة العمليات المصرفية عن طريق تيسير وتسريع المعاملات النقدية لتنجز بكفاءة عالية وبالتالي تمنح الموظفين المزيد من الوقت للتركيز على خدمة ورعاية العملاء.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: ينسجم افتتاح فرع دلما مول مع استراتيجيتنا. ويسعدنا أيضاً إطلاق نظام المعاملات النقدية للصراف الآلي الجديد وهو جزء من مبادراتنا لرقمنة فرعنا.

وأضاف: التكنولوجيا تعيد رسم ملامح القطاعين المصرفي والمالي وتعزز من إمكاناتهما ولذا شرعنا في رحلة مثيرة نحو ترسيخ مكانة مصرف عجمان في طليعة المصارف التي تتبنى الرقمنة والتحول التكنولوجي.

تتركز جهودنا في توفير السرعة والفعالية في إنجاز معاملات العملاء داخل الفروع وتوفير بيئة عمل خالية من الورق. هذه الأجهزة والأنظمة الحديثة ستعزز إنتاجية وجودة العمليات المصرفية وبالتالي تفتح الطريق أمام المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في زيارة رسمية لإسبانيا ضمن وفد من الدولة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية من اليوم وحتى 14 يوليو الحالي. ويمثل الغرفة وفد يضم سرور الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة ومروان بن الشيخ وياسر العطر عضوا مجلس الإدارة.

وأوضح سرور الزوهري أنه سيتم خلال الزيارة عقد لقاءات عمل مشتركة بين الشركات الإماراتية والإسبانية وبحث فرص استثمار الشركات الإسبانية في قطاع البنية التحتية بالإمارات والتعرف إلى المشاريع القائمة التي تعمل عليها في المناقصات العالمية، بالإضافة لقاء عمل مع رجال أعمال وممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة في قطاع البنية التحتية لتعريفهم بالتجربة الإماراتية في الأعمال والتنمية الحضرية باعتبارها واحدة من العناصر المحورية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير.

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، على منح «أرميريا بنك»، إحدى أهم المؤسسات المالية في أرمينيا، قرضاً بقيمة 25 مليون دولار، لدعم التدفقات التجارية وتيسير حركة التجارة والمساهمة في تنمية الاقتصاد وتطوير القطاع المصرفي في أرمينيا.

وقال طارق النصار، مساعد مدير عام الصندوق للقطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة - في بيان أصدره الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا - إن أوفيد يهدف بالتعاون مع بنك أرمينيا إلى تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في أرمينيا عن طريق دعم التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

عقد مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية اجتماعه الأربعين برئاسة خالد حمد رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية في مقر بنك ستاندرد تشارترد في دبي. وأصدرت إدارة السوق مستندات ووثائق عالمية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتساهم هذه المستندات والوثائق بشكل كبير في التطوير المنتظم والقوي لهذه الصناعة. ويتم تطوير معايير المستندات والوثائق للسوق المالية الإسلامية الدولية بتوجيهات مجلس إدارتها وبالتشاور مع المعنيين في الصناعة وتحت إشراف هيئتها الشرعية التي يمثل أعضاؤها 10 دول مختلفة.