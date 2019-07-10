دبي ثالث أفضل واجهة مائية في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة الثالثة في أحدث تقرير أصدرته «نايت فرانك» شركة الاستشارات العقارية العالمية بعنوان«تقرير الواجهات المائية العالمية 2018»، متقدمة على باريس وجنيف ولندن وبرلين كأفضل الواجهات المائية الفاخرة في العالم من حيث القيمة والأسعار، وجاءت سيدني وبيرث في المركزين الأول والثاني.

وقال تيمور خان، مدير الأبحاث في نايت فرانك، إن نخلة جميرا، تعد الواجهة البحرية الأكثر رواجًا في دبي، موضحاً أن ندرة المعروض وحقيقة أن عقارات الواجهة البحرية عادة ما تكون الأفضل في فئتها من حيث المواصفات ووسائل الراحة، ساهمتا في الحفاظ على القيم العقارية لهذه المنطقة، متجاوزة أسعار العقارات في مناطق أخرى داخلية من المدينة بنسبة 51%.

وذكر الموقع أن الإمارات احتلت المرتبة الثامنة عالمياً من حيث البحث عن منازل في الواجهات البحرية بين 1 يونيو و30 أكتوبر 2018، متقدمة على أسبانيا وإيطاليا، فيما جاءت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المقدمة.

وبحسب تقرير نايت فرانك للواجهات البحرية، التي تم جمعها من خلال تقييمات شبكتها العالمية، فإن أسعار عقارات الواجهات البحرية الفاخرة أعلى بالمتوسط عالمياً بنسبة 40% مقارنة بالعقارات الداخلية. حيث قام المؤشر بقياس الصعود المحتمل لقيمة العقار الفاخر المطل على مشارف الواجهة المائية مقارنة بمثيلاتها في مناطق داخلية لا منافذ لها أو إطلالات على الماء.