نمو مرتقب لصادرات السلع الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

توقع تقرير حديث نشرته «وحدة الإيكونومست انتلجانس»، أن ترتفع عائدات صادرات السلع في الإمارات بالتزامن مع أسعار النفط العالمية، وحجم الصادرات، وتماشياً مع إعادة التصدير من دبي خلال العام الجاري والمقبل.

وقال، إن عائدات تصدير النفط ستحقق نمواً معتدلاً خلال عامي 2019-2020 بفعل انخفاض أسعار النفط، مضيفاً أن عائدات صادرات النفط سترتفع بسرعة في غمرة خطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، وتجاوز الأسعار عتبة 75 دولاراً للبرميل.

وتوقعت الوحدة حدوث زيادة في واردات السلع في 2021-2023 في ظل توقع زيادة الاستهلاك الخاص والحكومي، ومن المرجح أن يصل الفائض التجاري إلى 15.4% من الناتج المحلي في 2023.

وذكر التقرير أن التضخم الذي انخفض في نهاية 2018، سيشهد مزيداً من الانخفاض العام الجاري، وعبوراً إلى مرحلة انخفاض في الأسعار بنسبة 0.6 ٪ في ظل انخفاض تكاليف المسكن، وكذلك أسعار المواد الغذائية، متوقعاً أن يزداد الاستهلاك الخاص في عام 2020 خاصة مع استضافة معرض إكسبو، ونتيجة لذلك سوف ترتفع معدلات التضخم إلى 1.8٪.