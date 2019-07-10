20 % نمو تجارة أبوظبي والسعودية في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة تجارة السلع بين أبوظبي والسعودية إلى 18.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنمو 20.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018. ويعد مستوى التبادل التجاري المسجل بين الجانبين الأول من نوعه منذ بدء العلاقة التجارية بينهما وذلك وفقاً لأرقام مركز إحصاء أبوظبي.

وشكلت تجارة الإمارة مع السعودية 25.6% من إجمالي تجارتها مع دول العالم والتي وصلت إلى 71.44 مليار درهم، وقفزت قيمة صادرات أبوظبي من السلع غير النفطية إلى السعودية لمستوى 8.9 مليارات درهم بزيادة 34.8%، واستحوذت صادرات الإمارة إلى السعودية على 45% من إجمالي صادراتها إلى العالم والتي بلغت قيمتها 17.3 مليار درهم.

وعلى صعيد إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمتها بين الجانبين إلى 5.2 مليارات درهم بنم 18%، مشكله 30% من إجمالي هذا النوع من التجارة مع العالم، وعلى مستوى تجارة الواردات فقد بلغت قيمتها بين الجانبين 4.172 مليارات درهم.