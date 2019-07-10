الإمارات تمتلك أسرع إنترنت إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سرعة الإنترنت، وفقاً لدراسة حديثة أصدرتها شركة «كيبل. سي أو. يو كيه» البريطانية المتخصصة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتقنيات الاتصالات الحديثة.

وأفادت الدراسة أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك سرعة تنزيل ملفات عبر شبكة الإنترنت تبلغ 9.62 ميغابايت/‏ ثانية، وهي سرعة تفوق كثيراً متوسط السرعة السائد في الدول العربية، والبالغ 6 ميغابايت/‏ ثانية.

وأضافت أن سرعة الإنترنت المتوفرة في الإمارات تتيح للمستخدم تحميل فيلم سينمائي يبلغ حجمه 5 غيغابايت في غضون مدة لا تتجاوز 11 دقيقة.