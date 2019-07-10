«أكسفورد»: دبي وأبوظبي وجهتا السياحة العلاجية في المنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شركة «أكسفورد بزنس جروب» البريطانية للأبحاث والدراسات أن دبي وأبوظبي نجحتا في تحويل مجرى السياحة العلاجية الخارجية في الإمارات، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بات عدد كبير من المواطنين الإماراتيين، ومواطني الخليج، والمنطقة يقصدون دبي وأبوظبي لتلقي خدمات الرعاية الصحية في مرافقهما ومنشآتهما الطبية العصرية التي تضاهي مثيلاتها في كل أنحاء العالم.

وأوضح تقرير نشرته الشركة أن الإمكانات الطبية الهائلة المتوافرة في كلٍ من دبي وأبوظبي مكنتهما من إجراء تغيير ملموس في حركة السياحة العلاجية في المنطقة، حيث تحولت دفة هذه الحركة خلال السنوات الأخيرة، وبشكل ملحوظ، من أمريكا وأوروبا صوب دبي وأبوظبي. وأضاف أن الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المتوفرة في دبي وأبوظبي تتمتع بنفس الجودة والمستوى المتقدم في العالم الغربي.

وأشار أيضاً إلى أن جاذبية السياحة العلاجية في دبي وأبوظبي لا تقتصر على السائحين القادمين من المنطقة فحسب، وإنما تتخطاها إلى سائحين قادمين من دول أخرى خارج المنطقة، ومن أبرزها روسيا والصين.