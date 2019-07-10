فوربس: نمو سريع لـ«طيران الإمارات» في السوق العالمي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت مجلة فوربس الأمريكية أن شركة طيران الإمارات ما زالت مستمرة في التطور منذ انطلاق عملياتها في منتصف الثمانينات، حيث أصبح لديها أسطول ضخم من الطائرات جعلها صاحبة أكبر طاقة نقل جوي بين شركات الطيران في العالم.

وتستمر طيران الإمارات في نموها السريع حتى إنها تستحوذ بسرعة على حصة أكبر في سوق الرحلات الخارجية من شركات الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وهونغ كونغ، وأصبحت الأولى عالمياً في الرحلات الطويلة، وبسببها فقدت الولايات المتحدة 6% من حصتها في سوق الطيران العالمي عام 2007، وتراجع نصيبها في السوق من 48% إلى 7% في سوق الطيران في الشرق الأوسط.